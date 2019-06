Alla Marina di Loano, “Un Giorno Per Noi” giornata dedicata al divertimento in mare

Escursioni gratuite in barca per tutta la famiglia integrate con soggetti diversamente abili.

Domenica 30 giugno, partire dalle ore 8.00, sarà possibile imbarcarsi sui numerosi Yacth, barche a vela, barche a motore e gommoni messi a disposizione a titolo gratuito dai Diportisti e della Marina Di Loano che con noi condividono valori di solidarietà e altruismo. Potrete effettuare iscrizione o rinnovo tesseramento per l’anno solare 2019 alla nostra associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica a partire dalle ore 8,00 fino alle 16,30 presso le nostre segretarie Sabrina e Stefania presso la birreria italiana LoStecco (porto).

L’evento come nelle precedenti edizioni è patrocinato dai comuni di; Loano, Toirano, Cuneo e Villafalletto oltre alla partecipazione esclusiva del corpo della Guardia Costiera che ci sostiene collaborando con noi da sei anni alla realizzazione di questo evento, mettendo a disposizione i propri mezzi di soccorso per far vivere alle famiglie momenti ed emozioni indimenticabili in mare aperto evidenziando il tema della tutela dell’ambiente marino e salvaguardia della vita in mare.

L’obiettivo è l’integrazione sociale dei soggetti disabili attraverso, il gioco, lo sport e la natura, che dal 2012 l’associazione Hakuna Matata Loano si impegna a sviluppare attraverso le attività continuative che propone per l’intero anno ai bambini e ragazzi ciechi e autistici con i rispettivi progetti: “Navighiamo Ad Occhi Chiusi” e “SARA; Sostegno Ai Ragazzi Autistici”

Appuntamento Domenica 30 Giugno a partire dalle ore 8,00 per iscriversi all’associazione al costo di 15,00€, riceverete la tessera dell’associazione che darà diritto a partecipare a tutti gli eventi comprese le uscite in mare per l’intero anno solare.

Programma Evento:

Imbarco per escursioni del mattino dalle ore 8.00 alle 13.30.

Imbarco escursioni del pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00.