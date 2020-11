“Alla finestra”: i ricordi degli italiani in attesa della pace in scena a Finale Ligure

Finale Ligure. Sabato 16 gennaio alle ore 21 al Teatro delle Udienze l’associazione Baba Jaga va in scena con lo spettacolo “Alla finestra”, per la regia e drammaturgia di Maria Grazia Pavanello, con Lara Giurdanella, Roberta Firpo e Chiara Tessiore, scene e costumi di Sara Pelazza.

Una popolazione disorientata, quasi assente, non consapevole. Frasi come “Non sapevo…”, “Non ne conoscevo di ebrei…”, “Da noi in campagna queste cose non c’erano…” e altre come “Sì, forse avevo letto qualcosa…”, “Un mio compagno di classe forse era ebreo ma non so…”, “Lo hanno ucciso nella piazza… ma solo lui… era una testa calda…”.

Inadeguatezza, silenzi, sogni infranti, vite sospese. “Alla finestra” racchiude i ricordi di quegli italiani esausti, impotenti, che si misero ad aspettare che tutto finisse, che arrivasse finalmente la pace.

Ingresso: 18 €. A causa delle nuove disposizioni non sarà consentito l’accesso a spettatori non muniti di biglietto e non sarà possibile acquistarli in loco ma solo attraverso la biglietteria online. In caso di persone con difficoltà motorie, prima di acquistare i biglietti contattare la Direzione al numero 3274743920.