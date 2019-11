Alice Tambourine Lover @ Rock Cafè

Un’altra collaborazione tra l’associazione culturale Vincebus Eruptum e gli amici del Rock Cafè! Questa volta a solcare il piccolo palco di via Mistrangelo saranno gli Alice Tambourine Lover, magnifico duo elettroacustico che propone un misto tra psichedelia, blues e folk.

Alice Albertazzi (vocals, guitars, foot tambourine) e Gianfranco Romanelli (dobro, resonator guitars) iniziano la loro collaborazione suonando insieme negli Alix, band seminale per quella che negli anni a venire diventerà la scena psych-stoner italiana. Cinque album all’attivo, tra cui spiccano “Ground”, registrato da David Lenci nel 2004, e “Good One”, registrato da Steve Albini nel 2008.

Gli Alice Tambourine Lover nascono nel 2011 come side project degli Alix. Pubblicano quattro dischi per la Go Down Records. Il brano “Hungry thieves” viene scelto da Walter Fasano (montatore e regista italiano) e inserito nella colonna sonora del film “Bota Cafè” dei registi Iris Elezi e Thomas Logoreci.

“Star Rovers” (2013) vede la partecipazione di vari ospiti, tra i quali Conny Ochs e Sergio Altamura. “Like a rose” (2015) contiene due brani inediti di Dandy Brown (Hermano, Orquesta Del Desierto) e John Garcia (Kyuss, Unida, Hermano). La cover è firmata dal fotografo californiano Ed Ross. Il loro ultimo disco “Down Below” esce ad aprile 2019 sempre per la Go Down Records.

Tra atmosfere soffuse in stile Mazzy Star / Cowboy Junkies e guizzi grintosi alla Mark Lanegan il duo bolognese crea un proprio personalissimo stile che spazia tra folk, blues e psichedelia.