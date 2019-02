“Alice in Austenland” – Incontro per bambini e ragazzi con Mapi

Jane Austen continua a sorprendere anche ai giorni nostri: ecco dunque “Alice in Austenland”, un incontro per bambini e ragazzi dai 10 anni in sù a cura di Mariapaola Pesce “Mapi”, autrice della serie, che si terrà sabato 16 febbraio alle ore 16:30 alla Libreria Ubik di Savona. Introduce Barbara Cerutti.

Una divertente ed educativa storia per bambini. Che cosa può succedere ad una giovanissima amante di Jane Austen se condivide la sua stanza al college con una ragazza che vuole a tutti i costi accoppiare i suoi amici? E cosa può succedere ad Alice che, come Jane, vorrebbe solo leggere e scrivere, quando tutto intorno a lei è dedicato a moda e bellezza? La vita al college trascorre piena di emozioni, tra equivoci e scoperte, tra batticuori e sorprese, soprattutto quella che, tra romanzo e realtà ci sono più somiglianze di quanto ci si potesse aspettare!

Jane Austen rivive nei personaggi della serie, e passa indenne attraverso il tempo, mettendo a disposizione la sua ironia, il suo sguardo sottile e la sua vena ribelle, per mostrarci che classico non vuole dire necessariamente vecchio, e che femminile non significa per forza leggero e senza spessore.