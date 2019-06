Alice Basso presenta il libro “Un caso speciale per la ghostwriter”

Entra nel vivo del programma culturale estivo la rassegna “Bergeggi incontra”, che mette il libro al centro del suo agire in piazza XX Settembre e nella Sala Incontri della Biblioteca Cabiati. La kermesse è ideata e coordinata da Rosangela Colombo con il contributo di Simona Ferretti, entrambe della cooperativa Biblion Beni Culturali e Ambientali di Torino, con la partecipazione di tanti scrittori per raccontarsi un po’ e presentare libri da leggere in questa calda estate 2019.

Il primo appuntamento sarà venerdì 28 giugno alle ore 21 in piazza XX Settembre: sul palco la nota autrice Alice Basso presenta “Un caso speciale per la ghostwriter” (Garzanti, 2019), ultimo libro della saga che ha spopolato con i racconti thriller che hanno come protagonista la ghostwriter Vani Sarca.

In collaborazione con Comune di Bergeggi, Biblioteca di Bergeggi, Proloco Bergeggi Eventi, Biblion beni culturali e ambientali s.c., Librerie Coop di Savona.