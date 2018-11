Aliano De Franceschi in concerto ai Serenella

Il terzo appuntamento musicalgastronomico de “La Canzone di Serenella” presenta Aliano De Franceschi, un artista dalla trentennale esperienza come musicista dal vivo e in studio, chitarrista impegnato in produzioni proprie in tutti i generi musicali, vincitore del concorso jazz al Percfest 2014 di Laigueglia, che presenta in esclusiva le sue produzioni cantautorali.

Esperienza allargata di performances in Italia e Australia con partecipazioni a spettacoli con numerosi artisti come Paolo Parpaglione (Africa Unite, Bluebeaters), Laura Imbruglia, John Butler, Paolo Ballardini (turnista Mina, Baglioni, ecc), Daniele Scannapieco, Sangoma Everett (Miles Davis band), Paul Jeffrey (T. Monk band) e molti altri.

Centinaia di concerti in tutta Italia, Francia, Messico, Costa Rica, Australia. Strumentista per dj della zona come Ma Nu! (Riviera Gang Crew), Yves Le Funk, Mr.Rouge (Radio 105, Milionarie Dubai).