“Ali di parole” – Incontro animato per bambini con Giorgio Scaramuzzino

Nell’ambito dell’iniziativa nazionale ” #ioleggoperché – Regala un libro alla scuola del tuo quartiere” venerdì 25 ottobre alle ore 17 alla Libreria Ubik di Savona l’attore, autore teatrale e scrittore Giorgio Scaramuzzino terrà l’incontro animato per bambini dai 5 ai 10 anni “Ali di parole”.

Un piccolo insetto vive tra i libri di una biblioteca e un po’ alla volta impara a leggere. Ma leggendo impara anche a sognare e pagina dopo pagina riesce a realizzare il suo desiderio più grande.

Ma perché mai dovrei raccontarvi la mia storia? Dopotutto sono un essere insignificante, non ho nemmeno le ali. Anche se vi dicessi come mi chiamo sono sicuro non provereste nessuno stupore, nemmeno un piccolo sussulto, niente di niente. Eppure io oggi voglio gridare al mondo la mia felicità! Sì sono felice!.