Alessandro Bergallo è “L’uomo più stupido del mondo” alle Officine Solimano

Sabato 9 maggio alle ore 20:45 alle Officine Solimano a Savona l’attore Alessandro Bergallo sarà “L’uomo più stupido del mondo” nello spettacolo di comicità sociologica di Andrea Begnini e dello stesso Bergallo.

Siamo circondati da cose stupide, azioni stupide, persone stupide, ma nessuno vuol passare per stupido al punto che non si sa davvero definire la stupidità se non per via di negazione: non intelligenza, non prontezza, non presenza.

Alessandro Bergallo per la prima volta nella storia mette in palio il suo titolo (che dà il titolo allo spettacolo), cercando prima di tutto di definire la stupidità, capirne i criteri, percorrerne la storia, rivelarne lo spazio che ha negli ambienti di lavoro e nella vita quotidiana. Finendo con lo sfidare i più grandi esperti del settore per ribadire il proprio talento di fuoriclasse.

Biglietto: € 15 (€ 12 per i soci ARCI)