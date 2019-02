Aldo Ascolese in concerto per la Fionda di Albenga

Sarà Aldo Ascolese ad aprire ad Albenga i giorni della Fionda.

Infatti in attesa del momento in cui Antonio Ricci consegnerà, in un Teatro Ambra già al completo, il premio Fionda di legno al vincitore 2019, il cantautore genovese sarà il protagonista di un concerto che promette emozioni intense. Sabato 2 marzo alle ore 17 si esibirà infatti, accompagnato al pianoforte da Domenico Berta, nella suggestiva Chiesa sconsacrata di San Lorenzo in piazza Rossi ad Albenga in “FABRIZIO E’ DI TUTTI, ma nostro un po’ di più”.

Il titolo dell’ evento è spiegato dagli stessi organizzatori, i Fieui di caruggi: “Fabrizio è di tutti è un’affermazione di Dori Ghezzi, mentre la nostra aggiunta vuole significare che noi Liguri –inevitabilmente– lo sentiamo più nostro, come spiegheremo durante lo spettacolo”.

La manifestazione, realizzata in collaborazione con il Comune di Albenga, ha uno scopo totalmente benefico. Si possono infatti prenotare i posti (presso il Caffè Ai Giardinetti di piazza del Popolo) con un’offerta che sarà interamente destinata ad Ente o Associazione indicata da chi riceverà la Fionda di legno 2019.

Aggiunge Gino Rapa, storico portavoce dei Fieui : “La presenza ad Albenga di Aldo Ascolese è molto importante. Si tratta di un grande musicista, dal cuore e dalla voce straordinari. E’ un poeta e come tale sa proporre in modo eccezionale la poesia di Fabrizio De André. Per questo gli siamo grati per avere scelto Albenga e la Fionda per questo suo concerto.”