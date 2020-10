“Aldiqua e aldilà del mare”: le avventure di una bibliotecaria in scena a Finalborgo

Finale Ligure. Domenica 25 ottobre alle ore 16:30 al Teatro delle Udienze debutterà “Aldiqua e aldilà del mare”, il primo spettacolo della Stagione Teatrale 2020 – 2021 per bambini dai 5 ai 10 anni, realizzata con il sostegno della Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Rincontriamoci” e il contributo del Comune. In scena Ilaria Piaggesi per la regista della stessa Piaggesi e di Silvia Bargi.

La pièce racconta della timida bibliotecaria della città Oltrebosco, che si trova costretta a lasciare il suo confortevole e tranquillo ufficio per consegnare a domicilio alcuni libri. Bussando di porta in porta giunge fino all’ultima casa presente sulla sua lista, dove abita l’Anziana Signora, la collezionista di libri più famosa di tutta la regione.

Al suo arrivo la bibliotecaria non trova nessuno ad aspettarla, soltanto libri. Tra tutti uno in particolare attira la sua l’attenzione: un libro incantato in grado di attirare tra le sue pagine i lettori e far uscire fuori i suoi personaggi. Così la bibliotecaria, incuriosita, decide di addentrarsi nel libro e chi ne uscirà sarà il Grillo del Rosmarino, che racconterà la sua storia fatta di musica, di crescita e di avventure “Aldilà e aldiquà del mare”.

I biglietti sono acquistabili online e disponibili per un pubblico di massimo 20 persone, nel rispetto delle disposizioni sanitarie. Ingresso: intero 7 euro; Canale “Ottobre Online” 15 euro; Canale “Tutta la Stagione Online” 80 euro.