AlbissolaComics: torna il festival del fumetto tra incontri, mercatini e musica

Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Albissola Comics, la fiera, la festa o meglio il festival del fumetto in provincia di Savona. Gli incontri con gli autori, il mercatino vintage, la musica ma soprattutto il fumetto con la F maiuscola fanno di Albissola Comics un insieme sensoriale e fisico di tratti, immagini, corpi e parole in cui gli appassionati possono calarsi senza l’assillo della fretta e della calca vociante. Gli autori sono lì, nei loro spazi espositivi, a disposizione dei visitatori con la loro arte e le proprie personalità umani, tangibili, raggiungibili.

La Dimoon Autoproduzioni sarà presente con la serie di fumetti “Balthazar L’Implacabile” che li ha resi famosi. Allo stand verranno esposti non solo le meravigliose opere di “Rossana Berretta Artworks” ma anche graphic novel, fumetti, libri, stampe e originali. La fumettista, illustratrice, pittrice e insegnante Rossana Berretta e lo scrittore, sceneggiatore e l’art director Dimoon Alessandro Sidoti presenzieranno entrambi al prestigioso evento.

Cosa ci sarà nello stand: l’intera serie di “Balthazar L’Implacabile” (giunto a metà del cammino, ovvero al volume 5), insieme alla pregiata collezione di Portfolio (giunti al secondo volume); lo spin off di grandissimo successo “Fenris L’Invincibile” (graphic novel volume autoconclusivo) e il suo “Hidden Years” e “Le Sorgenti di Hvergelmir” (che narra la prima impresa del branco di Fenris, giù negli Inferi di Niffleheim).

Verrà presentato in anteprima assoluta il volume artbook “Dimoon Erotica: donne fra storia e leggenda”, il primo volume della graphic novel a colori “Moby Dick 31” (miniserie di 4) a tema fantascientifico basato sull’intramontabile classico di H. Melville in versione fantascientifica e completamente nuova. Questo universo è in espansione e corredato da libri e racconti, di cui è già uscito e disponibile “Cronache dagli abissi” (Dimoon, 2019, 2 racconti lunghi e 1 romanzo breve), prequel, ambientato prima del primo volume di MD31 e già di gran successo per i lettori.

La “Via del Giappone”, tre libri, la trilogia dell’Antico Nihon dello scrittore e sceneggiatore Alessandro Sidoti e illustrato magistralmente da Rossana Berretta “La via delle ombre” (Dimoon 2016), “La via della luce” (Dimoon 2017) e “La via del fuoco” (Dimoon 2018), tutti ambientati nel Giappone antico fra passioni, onore, dovere e destino.

Altri volumi (poesia e narrativa), le famose stampe in formato A3 e A4, insieme ai variopinti segnalibri giunti alla settima collezione (fra animali, pinup, Balthazar, MD31, “La via del Giappone”, etc). Attualmente in lavorazione e con possibili spoiler e anteprime il sesto volume di Balthazar “La leggenda dei Magi” e il relativo gioco di ruolo medievale nel Balthazar verso “Ars Moriendi”. Entrambi gli autori saranno presenti e disponibili per dediche, schizzi o commissioni (numero limitato).