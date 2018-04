Albissola Swim Games – Quarta edizione

La Acquamarina snc in collaborazione con OSA organizza per il quarto anno consecutivo l’ormai conosciuta manifestazione sportiva natatoria e di corsa che apre la stagione delle gare in mare Albissola Swim Games 2018. La gara vera e propria si svolgerà domenica 13 maggio in tre distanze 1800 mt nuoto, 4000 mt E 1000 metri Special Olympics.

Il programma segue quello della edizione 2017. L’Expovillage verrà sistemato nella spiagga libera antistante il Comune di Albissola Marina con predisposizione di gonfiabili di partenza e stand.

Quest’anno la gara sarà preceduta sabato 12 maggio da una camminata outdoor organizzata da Marco Briano di OSA su un nuovo sentiero sull’Altavia albissolese, che nei prossimi anni sarà teatro di competizioni sia di trail sia di mountain bike. Al ritorno sarà organizzato un rinfresco itinerante per far conoscere le nostre realtà del territorio, le cui adesioni sono aperte a tutti gli esercizi commerciali in modo da presentare la località e la costa come un biglietto da visita per il futuro.

Il tour enogastronomico con assaggi di prodotti tipici in forma gratuita che coinvolge tutto il centro storico di Albissola Marina si svolgerà il giorno precedente l’evento sportivo, ovvero il 12 maggio dalle ore 17:30 in poi.

Parcheggio gratuito presso le Poverelle (600 mt dai Bagni Nettuno)

Registrazione atleti e consegna pacchi gara presso Bagni Nettuno dalle 7 alle 9:30 (fino alle 11:30 per iscritti solo al Buco del Prete)

Sabato 12 maggio sarà possibile registrarsi e ritirare il pacco gara dalle 8 alle 19:30. Alla sera cena con cabaret con Enzo Paci su prenotazione ai Bagni Nettuno

Programma Gare

ore 9,40 briefing partenza miglio e special olympics presso Bagni Nettuno

ore 10 partenza miglio della Madonnetta

ore 12 pasta party ristoro con tè caldo, frutta e gelato artigianale

ore 13:45 premiazioni miglio e special olympics presso palco spiaggia libera antistante il Municipio

ore 15 briefing 4 K del Buco del Prete

ore 15:30 partenza

Pit Stop al Buco: in zona capolinea Buco del Prete su barca appoggio verrà fornito un servizio di ristoro fast con acqua e integratori energetici

All’arrivo rinfresco a base di frutta, pizza, focaccia, teenager caldi, gelato artigianale

Premiazioni Buco del Prete, Combinata e Team