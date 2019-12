“Albissola Medievale”: il Natale ci porta indietro nel tempo!

Sabato 14 dicembre dalle ore 18 e domenica 15 dicembre il Natale ci porta indietro nel tempo: Albissola Marina diventerà infatti “Albissola Medievale”.

Su iniziativa del consigliere delegato al Turismo Enrico Schelotto l’associazione Ordine del Gheppio, tra gli organizzatori di “Cairo Medievale”, porta questo format interessante e di successo per la prima volta anche ad Albissola Marina.

Due giornate di danze, combattimenti, locande, soldati e nobili a spasso per il centro storico a cui tutti sono invitati per rimanere incantanti da un’Albissola mai vista!

L’Ordine del Gheppio si occupa di rievocazioni storico medievali ed è composto da persone amanti dello spettacolo e dell’intrattenimento che cercano di far rivivere un clima il più medievale possibile tramite costumi, banchi didattici e spettacoli di ogni genere.

Tutti i membri s’impegnano con dedizione in diverse attività quali recitazione, giocoleria infuocata, danze, combattimenti con svariate tipologie di armi, tamburi, cornamuse e rappresentazioni romanzate di squarci di vita dell’epoca. Tutto questo naturalmente con l’unico scopo di rievocare il passato e divertirsi in compagnia di amici.

L’associazione vanta inoltre la propria partecipazione a diverse manifestazioni storiche in alcune località in giro per l’Italia e all’estero: “Cairo Medievale” a Cairo Montenotte, “Palio degli Asini” e “Fiera Medievale” di Cocconato d’Asti, “Palio di San Bernardo” di Seborga, “Medioevo sotto la Torre” Visone, “Rocchetta Medievale” Rocchetta Cairo, “Noli Medievale” Noli, “Savona Antica” a Savona, “Finalborgo Medievale” Finale Ligure, “Palio di Alba” Alba, “Righi Medievale” a Genova Righi, Rassegna Nazionale delle Regioni a Cavallo di Leonessa in provincia di Rieti, ‘’Médiévales de Montfort’’ in Francia, Lago di Costanza tra Svizzera e Germania, in Portogallo e tante altre.