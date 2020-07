Albissola Marina, snorkeling guidato alla scoperta della vita sott’acqua

Albissola Marina. Dopo una breve introduzione all’ambiente marino e alle caratteristiche dei nostri fondali, due esperti in biologia marina accompagneranno i visitatori in piccoli gruppi in un’osservazione guidata delle specie che popolano i primi tratti del fondale, particolarmente integro e ricco dal punto di vista naturalistico.

Lo snorkeling si effettua nuotando in superficie e mantenendosi vicino alla riva: non si effettuano apnee né immersioni. L’attività è realizzata dal Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua in sinergia con l’Assessorato comunale all’Ambiente. Si ringrazia per la collaborazione l’Associazione Nautica.

L’attività è a numero chiuso, gratuita per adulti e bambini dagli 8 anni in sù e con prenotazione obbligatoria. A causa dell’emergenza sanitaria, per partecipare alle uscite è necessario essere muniti di propria maschera e boccaglio e saper nuotare bene, oltre ad avere buona confidenza con l’uso dell’attrezzatura da snorkeling. I minori devono essere accompagnati da un genitore.

È necessario il rispetto delle norme antiCovid-19. I partecipanti dovranno presentarsi muniti di propria mascherina e penna. In caso di condizioni meteo marine avverse le uscite possono essere rimandate.