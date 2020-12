Albissola Marina, Macachi Lab presenta il tradizionale presepe natalizio

Albissola Marina. Nell’ambito de “I giorni del presepe” martedì 8 dicembre alle ore 17 su YouTube e Facebook l’associazione Macachi Lab invita tutti ad assistere alla presentazione del tradizionale presepe albissolese.

L’8 dicembre, festa dell’Immacolata, e il 13 dicembre, festa di santa Lucia, sono i giorni in cui lo spirito del Natale entra nel vivo anche con i mercatini dei presepi. I soci dell’associazione proveranno dunque a regalarci le atmosfere a cui siamo da sempre abituati e che solo la magia del presepe sa creare.

Saltate inevitabilmente a causa dell’emergenza Coronavirus tutte le iniziative in presenza programmate in vista del Natale, Macachi Lab non rinuncia così a quanto può realizzare a livello virtuale.