Albissola Marina lancia la prima rassegna estiva “Cinema on the beach”

Albissola Marina. È in programma giovedì 9 luglio il primo dei grandi eventi dell’estate albissolese, l'”Albissola Cinema – On the beach”, otto serate di cinema in spiaggia ad ingresso gratuito con una programmazione divertente e variegata. Il cinema sotto le stelle certamente ben si presta alle esigenze di divertimento e intrattenimento in sicurezza dell’estate 2020. Accessi controllati e punto di primo soccorso garantito dal personale della Croce Oro per una serata in spiaggia che assicurerà un posto per tutti e con il giusto distanziamento.

“Novità assoluta ad Albissola Marina, il cinema all’aperto sulla spiaggia vuole essere una vera e propria rassegna per bambini e famiglie, con una programmazione dedicata – dichiara il consigliere delegato al Turismo Enrico Schelotto, che ha lavorato all’iniziativa fin da inizio mandato – Il calendario si inserisce in una programmazione più ampia, denominata ‘Albissola Kids’, che vedrà nel corso dei mesi estivi tante e diverse iniziative di intrattenimento per i più piccoli, rese possibili anche grazie al contributo della Fondazione De Mari”.

“Colgo l’occasione per ringraziare gli uffici comunali che hanno saputo affrontare al meglio la sfida Covid-19, continuando a lavorare senza sosta per garantire comunque un’estate ricca di iniziative turistico culturali in tutto il paese”, conclude Schelotto.

Ogni giovedì sino a fine agosto potrete ammirare alcuni tra i più bei film di animazione sotto le stelle in riva al mare e in un contesto unico nel suo genere. Come detto, s’inizia il 9 luglio alle ore 21 con “GGG Grande Gigante Gentile”. Nella serata del 23 luglio, grazie alla collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente, verrà proiettato lo splendido documentario a carattere ambientale “Heart”, cogliendo l’occasione per festeggiare la Bandiera Blu 2020 di Albissola Marina.

Ecco la programmazione completa:

9 luglio – Il GGG

1 luglio – Il mio amico Nanuk

23 luglio – Heart – Documentario a tema ambientale

30 luglio – Inside Out

6 agosto – Alla ricerca di Dory

13 agosto – Il Libro della Giungla, il Film

20 agosto – Monsters University

27 – Alice in Wonderland

Ai fini di accessi il più possibile controllati e contingentati si consiglia la prenotazione al numero 331 2099893 dalle ore 10 alle ore 19 del giorno precedente l’evento. Presentarsi all’ingresso alle ore 21 per l’accesso al triage. Necessario il rispetto delle norme antiCovid. Gli spettatori dovranno essere muniti di mascherina. I minorenni dovranno essere accompagnati da almeno un genitore.