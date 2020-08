Albissola Marina, la ceramica si fa in cinque con la mostra “Terre rare”

Albissola Marina. Da venerdì 21 a domenica 30 agosto Pozzo Garitta si anima con la mostra “Terre rare”: gli artisti Gianluca Cutrupi, Adamo Monteleone, Paolo Pastorino, Oscar Pennacino e Roberto Scarpone mescoleranno le loro opere alle storiche pietre e ai muri di uno degli angoli più caratteristici del paese della ceramica.

La ceramica si fa in cinque per mostrare la sua versatilità: cinque artisti, cinque declinazioni della stessa materia. Si spazia dal design alla ricerca di forme e tecniche ancestrali per esaltare le possibilità d’espressione artistica che solamente l’argilla permette.

La mostra è aperta venerdì, sabato e domenica dalle 20 alle 22. Il vernissage si terrà alle ore 18:30.