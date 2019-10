“Albissola Horror Things” ad Halloween 2019

Albissola Marina sarà per un giorno un luogo tenebroso in cui divertirsi in modo creativo e originale! Allestimenti e vetrine a tema faranno da cornice ad uno scenario che si svilupperà giovedì 31 ottobre dalle ore 15:30 da via Italia a tutta la città. Dalle 17 la grande caccia al tesoro nelle attività commerciali aderenti con un ricchissimo tesoro e premi per tutti i partecipanti (iscrizioni dalle ore 15:30 nei locali Ostello, in via Italia 49).

A seguire il pomeriggio sarà allietato da momenti di danza dell’asd PassoDanza di Isabella Ferrigno con le sue meravigliose allieve: potrete ammirare le loro esibizioni itineranti nel centro storico.

Nei locali dell’Ostello sarà possibile partecipare gratuitamente ai laboratori creativi “La mia Piccola Zucca”, “Creazioni mostruose”, “Pesca ai mostri nella palude nera” e “Letture da brivido”, organizzati con i partner Pistacchio Imago Lab, Fiorenza Spiezia Visual Food, Biblioteca “Tante Storie per Giocare” coop. Bluania onlus, Antonella.

A tutti i bambini e ragazzi che arriveranno mascherati sarà dedicato un trucco speciale per l’occasione, un sanguinoso effetto per festeggiare Halloween e le sue tenebre. Girando per Albissola potrete incontrare l’ospite speciale della giornata, il Joker, che animerà le vie del centro storico.

“È sempre un gran piacere organizzare eventi ad Albissola Marina – dichiarano le organizzatrici Laura e Marzia – La città festeggia sempre Halloween con mostri e streghe e quest’anno anche The Joker. Nel borgo storico i commercianti sono molto operativi, il Comune è sempre pronto ad accogliere le nostre iniziative e saremo nuovamente protagonisti per trascorrere insieme un pomeriggio pauroso!”.