Albissola Comics 2019 – Festival Italiano del Fumetto

Sabato 4 e domenica 5 maggio Albissola Marina “subirà” per l’ottavo anno consecutivo la pacifica invasione delle legioni di artisti e appassionati della Nona Arte diventando una delle capitali italiane del fumetto con Albissola Comics.

Le gallerie d’arte e i laboratori di ceramica del centro storico, gentilmente messi a disposizione dai proprietari, ospiteranno al loro interno le prestigiose star del fumetto nazionale e internazionale invitate a questa edizione con mostre di disegni originali. Inoltre sarà presente una nutrita Artist’s Alley (il Vicolo degli Artisti) che raggrupperà autori emergenti e professionisti, molti dei quali liguri, pronti a fare sketch per gli appassionati e a promuovere le proprie produzioni.

Gli ospiti principali dell’edizione 2019 saranno vere e proprie star internazionali come l’inglese John Bolton, lo spagnolo Joan Mundet e lo sceneggiatore francese François Corteggiani, il michelangiolesco Claudio Castellini, uno dei primi italiani a disegnare i supereroi americani appena tornato nelle fumetterie USA con una miniserie di Superman, i decani italiani Aldo Di Gennaro e Ivo Milazzo, i disneyani Paolo Mottura, Fabio Celoni, Alessia Martusciello, Alberto Aurelio Pizzetti e Renata Castellani.

E ancora le matite di Diabolik Giulia Francesca Massaglia e Stefania Caretta, le prime autrici a disegnare Diabolik dopo 56 anni (solo il numero 2 della serie del 1963 fu finora opera di una donna, l’artista Kalissa), l’autore satirico Riccardo Mannelli, i bonelliani Lola Airaghi, Claudio Chiaverotti e Giovanni Talami (questi ultimi ormai ospiti fissi), Franco Brambilla, copertinista di Urania, gli autoriali e famosi anche nel mercato francobelga Stefano Casini, Alessio Lapo, Simona Mogavino e Sergio Tisselli. E ancora Stefano Babini, Enzo Troiano, Umberto Sacchelli, Ivan Calcaterra, Fabrizio De Fabritiis, Daniele Statella e i savonesi Rossana Berretta e Alessandro Sidoti.

Una selezione di questi ospiti ha inoltre realizzato, come ogni anno, delle stampe a tiratura limitata (solo 100 copie), che verranno distribuite e autografate gratuitamente in apposite sessioni di dediche. Quasi tutte le stampe saranno omaggi a Batman, del quale ricorrono gli 80 anni dalla prima apparizione, e a Zorro, che festeggia un secolo dalla sua creazione.

Confermata la gratuità dell’evento: l’accesso sarà libero e gratuito per tutti i visitatori a tutti gli eventi.

Il cuore di Albissola Comics è e continuerà a essere il fumetto ma vediamo anche le iniziative collaterali. Albissola Comics + Savona Vinile III edizione: anche gli appassionati di musica e di vinili potranno sbizzarrirsi andando a caccia dei loro dischi preferiti. Come di consuetudine per il fine settimana si ergerà ancora il villaggio medievale allestito sotto gli alberi del Parco Pubblico Puccio a cura de Gli Aleramici. Sabato 4 maggio alle 20:30 si svolgerà la Cena con gli Autori (unico evento a pagamento), aperta ai primi 50 appassionati che si prenoteranno e potranno così trascorrere la serata in compagnia dei loro artisti preferiti.

LE MOSTRE e I LUOGHI D’INCONTRO CON GLI AUTORI

Presso il MUDA in via dell’Oratorio saranno allestite le mostre dedicate a John Bolton, Claudio Castellini e Franco Brambilla con l’esposizione degli originali degli autori.

Presso l’Antica Stamperia Il Bostrico si terrà la mostra dedicata a Riccardo Mannelli.

Alla Galleria d’Arte Eleutheros di via Colombo esporranno Casini, Lapo e Mogavino. Nello Studio d’Arte Pagliaro troveranno spazio gli allestimenti dedicati a Joan Mundet ed Enzo Troiano.

Negli spazi dell’Antica Fornace Alba Docilia, per l’occasione ribattezzata “La fornace di Mickey Mouse”, in via Grosso, ci saranno gli autori Disney Mottura, Celoni, Martusciello, Pizzetti, Castellani e Sacchelli.

Al Centro Culturale Arte Contemporanea Balestrini si svolgeranno le mostre e gli incontri con Sergio Tisselli, François Corteggiani e Stefano Babini. Al Comitato di Rigore Artistico potrete trovare il duo Berretta/Sidoti. Al Circolo degli Artisti potranno essere ammirate le opere di Lola Airaghi e Giovanni Talami con la partecipazione di Claudio Chiaverotti. Daniele Statella esporrà presso Arturo Bertagnin Ceramiche in via Italia.

Per rimanere aggiornati su tutte le novità di “Albissola Comics 2019” potete visitare il sito web, iscrivervi alla pagina Facebook ufficiale “Albissola Comics – Festival Italiano del Fumetto”, alla pagina Twitter AlbissolaComic1. Potete scrivere a dario.albissolacomics@gmail.com per iscrivervi alla newsletter o prenotare i gadget e un posto alla Cena con gli Artisti di sabato 4 maggio.