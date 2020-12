Albisole, il Leo Alba Docilia raccoglie alimenti per la San Vincenzo

Il Leo Alba Docilia, gruppo giovanile del Lions Club delle Albisole, inaugura il periodo natalizio del proprio primo anno di attività con un’iniziativa a favore delle famiglie in disagio economico del territorio. Nel pieno rispetto delle norme per la sicurezza sanitaria martedì 15 dicembre dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 16:30 alle 19:30 presso i supermercati Gulliver di Albissola Marina e Pam di Albisola Superiore si potranno trovare i banchetti della raccolta alimentare.

I giovani Lions raccoglieranno prodotti non deperibili, come pasta, legumi in scatola, riso, olio, latte, farina, zucchero, tonno, carne e alimenti per l’infanzia. Aiutare è semplice: è sufficiente fare un piccolo acquisto in più da donare all’uscita del supermercato presso il punto di raccolta appositamente allestito. Il ricavato sarà interamente consegnato all’Associazione San Vincenzo della conferenza di Stella Maris ad Albisola Superiore, che provvederà alla distribuzione, così come già avviene periodicamente.

“Negli ultimi mesi a causa delle restrizioni della pandemia ancora in atto il numero delle persone in difficoltà finanziaria è aumentato sensibilmente – spiegano – L’iniziativa dei Leo si affianca ad altre già in atto proprio in questi giorni”.