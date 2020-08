Albisola Superiore intitola la Biblioteca dei Ragazzi a Giovanna “Pupi” Rolandi

Albisola Superiore. È passato un anno dal giorno in cui Giovanna “Pupi” Rolandi, assessora a Cultura e Istruzione per due mandati, ci ha lasciati. In sua memoria l’Assessorato ha deciso, su proposta del Comitato Genitori, di intitolarle la Biblioteca dei Ragazzi sita nel plesso scolastico La Massa. Si è ritenuto doveroso infatti dedicarle uno spazio pubblico nella sua Albisola per tutto ciò che ha fatto per la città e per gli albisolesi, sempre con un occhio di riguardo per i più giovani.

Venerdì 21 agosto alle ore 21 in collaborazione con il Comitato Genitori e l’Istituto Comprensivo delle Albisole si terrà un incontro, cui seguirà la lettura dedicata ai bambini nel giardino della scuola. Un momento di ricordo ma anche speranza per i ragazzi ai quali tanto ha voluto bene.

L’assessora comunale Simona Poggi si dice “lieta che la Biblioteca dei Ragazzi venga intitolata a ‘Pupi’. I suoi insegnamenti passeranno di generazione in generazione. Io stessa devo molto alla sua esperienza e alle sue parole. Il suo amore per la scuola, l’arte, la cultura e la storia locale sono stati un vero e proprio valore aggiunto al suo operato sia come professoressa sia come assessore”.