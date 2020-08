Albisola Superiore, cena animata con Marcello Dolcevita ai Golden Beach

Albisola Superiore. Nei locali di tutta Italia è vietato ballare ma non è affatto necessario restare a casa per chi ha voglia di divertirsi. Ecco ad esempio per sabato 22 agosto la proposta dinner show – cena animata dei Golden Beach.

Lo storico staff presenta così la serata: “Rispettosi delle ultime linee guida questo sabato apriremo con la nostra cena animata. Potrete mangiare, cantare e divertirvi con noi e con Marcello Dolcevita”.

A seguire music bar con ingresso esclusivamente su prenotazione fino ad esaurimento posti a sedere. Servizio Shisha – Narghile al tavolo. Cena servita con menù a scelta di carne o pesce a soli 35 € con una bottiglia di vino e una bottiglia d’acqua ogni 4 persone.