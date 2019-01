Albisola, i Birkin Tree in concerto al Don Leone

La amministrazione comunale di Albissola Superiore rinnova ormai il tradizionale appuntamento con il concerto dei BIRKIN TREE nei primi giorni dell’anno.

La sera del 3 gennaio l’accogliente teatro Don Natale Leone sarà nuovamente il punto di partenza di un viaggio musicale tra i canti e le melodie della verde Irlanda.

Non mancherà un brano per ricordare il Natale appena trascorso, ovviamente sempre legato a questa antica tradizione musicale.

Uno stretto dialogo musicale in bilico tra virtuosismo e pathos, alla scoperta degli affascinanti paesaggi sonori della musica irlandese. Un itinerario dove si potranno ascoltare sia antiche e struggenti ballate sia godere del ritmo e dell’energia della letteratura musicale dedicata al repertorio da danza.

Le canzoni affondano le loro radici nel grande lascito di composizioni che, a partire dal XVII secolo, sono state arricchite e tramandate sino ai nostri giorni.

I brani strumentali provengono dal vasto ed antico repertorio legato al violino, alla uilleann pipes ed al flauto traverso, sicuramente tra i più importanti strumenti della tradizione irlandese.

La chitarra apporta una grande energia ritmica e dinamica alla affascinante tessitura ritmico melodica presentata dagli strumenti solisti.

Nel corso della loro trentennale carriera i Birkin Tree hanno tenuto più di millenovecento concerti in Italia ed in Europa e sono l’unica formazione italiana – ed una delle pochissime nel mondo – ad essersi esibita più volte in Irlanda.

I Birkin Tree si sono esibiti in trasmissioni radiofoniche e televisive per RAI 1, RAI 3 , RAI Radio 1, RAI Radio 2, TELE + 3, TMC Telemontecarlo, RTS Svizzera, Telepiù, Radio Capodistria, Radio Popolare , ed in Irlanda per RTE , Radio Kerry e Clare FM.

Laura Torterolo – voce

Luca Rapazzini – violino

Michel Balatti – flauto traverso

Fabio Rinaudo – cornamusa irlandese

Claudio De Angeli – chitarra

L’ingresso è gratuito.