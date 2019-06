Torna nei giorni 28, 29 e 30 giugno “Albicocca di Valleggia…una passione”, manifestazione organizzata dal Comune di Quiliano in collaborazione con la Società Cattolica “San Giuseppe” di Valleggia, la S.M.S. “Aurora” e il C.I.V. Vivi Valleggia. L’evento, patrocinato dalla Regione Liguria, sarà ospitato sul campo sportivo della Società “San Giuseppe” in via san Pietro.

L’iniziativa promuove e valorizza l’Albicocca di Valleggia, prodotto tipico di qualità che ha ottenuto il prestigioso marchio di Presidio Slow Food. L’Albicocca di Valleggia era in via di estinzione e, considerate le sue peculiarità, le sue caratteristiche organolettiche e il suo profondo legame con il territorio si riteneva fosse un prodotto assolutamente da salvaguardare. Grazie alla collaborazione con le cooperative Le Riunite e Ortofrutticola Valleggia, che raggruppano la maggior parte dei produttori di albicocche e le associazioni di categoria, si è ottenuta una inversione di tendenza, passando dall’espianto ad una maggiore produzione.

Quest’anno l’amministrazione comunale ha inserito all’interno della manifestazione un momento di approfondimento venerdì 28 giugno alle ore 18 presso la Società Cattolica “San Giuseppe”. I temi trattati saranno i seguenti “Opportunità di sviluppo territoriale dalla biodiversità all’agriturismo PSR 2014-2020” con relatore Osvaldo Geddo, presidente GAL Gruppo di Azione Locale, e “Malattie, gestione delle patologie e ripristino in campo dell’Albicocco di Valleggia” con relatore Giovanni Minuto, direttore del Centro Sperimentazione Assistenza Agricola – Camera di Commercio Riviere di Liguria.

Come sempre non mancheranno giochi, mostre e curiosità varie. In particolare nella giornata di domenica è prevista la Giornata della Consulta delle Associazioni e del Volontariato per sostenere il lavoro dei volontari, promuovere e diffondere la cultura della solidarietà e dell’inclusione sociale. Saranno presenti le associazioni del territorio con stand espositivi per promuovere le loro attività: l’Anteas in collaborazione con la scuola primaria organizza un torneo di dama e scacchi, la Polisportiva Quiliano organizza esibizioni sportive per far conoscere le proprie attività, Quiliano Riding Club sarà presente con i pony per il battesimo della sella.

Alle 18 è previsto un momento di incontro durante il quale sarà consegnato un riconoscimento alle associazioni. Saranno inoltre presenti numerosi artigiani e hobbisti che presenteranno i loro lavori, gastronomia di qualità e spettacoli musicali.

PROGRAMMA

Venerdì 28 giugno

Ore 17,30

Campo Sportivo Soc. Cattolica San Giuseppe Apertura stand degustazioni e vendita Albicocca di Valleggia (a cura delle Coop.Le Riunite e dell’Ortofrutticola Valleggia) e altri prodotti tipici

Ritrovo per visita guidata a Valleggia Superiore – Gagliardi

a cura delle Assoc. Aemilia Scauri e Gruppo Escursionistico La Rocca

Ore 18

Società Cattolica San Giuseppe – Convegno

“Opportunità di sviluppo territoriale dalla biodiversità all’agriturismo PSR 2014-2020” a cura di Osvaldo Geddo Presidente G.A.L. Gruppo Azione Locale; “Malattie, gestione delle patologie e ripristino in campo dell’albicocco Valleggia” a cura di Giovanni Minuto, direttore Centro Sperimentazione Assistenza Agricola – Camera di Commercio Riviere di Liguria

Ore 19

Apertura stand gastronomici – cena in campo

a cura di Soc. Cattolica San Giuseppe, S.M.S. Aurora, C.I.V. Vivi Valleggia

Dalle ore 19 alle ore 21,30 e oltre… “Apericocca Point”

Degustazione vini del territorio quilianese: buzzetto, granaccia e pigato, aperitivi all’Albicocca di Valleggia, Albicocche Valleggia e vino buzzetto in macedonia, birra alla spina, gelato, dolci e musica

Ore 21 Serata cabaret con Daniele Raco e Roberto DJ

Sabato 29 giugno

Ore 17,30

Apertura stand degustazioni e vendita albicocca di Valleggia e altri prodotti tipici

Ore 19

Apertura stand gastronomici

Cena in campo a cura di Soc. Cattolica San Giuseppe, S.M.S. Aurora, C.I.V. Vivi Valleggia

Dalle ore 19 alle ore 21,30 e oltre… “Apericocca Point”

Degustazione vini del territorio quilianese: buzzetto, granaccia e pigato, aperitivi all’Albicocca di Valleggia, Albicocche Valleggia e vino buzzetto in macedonia, birra alla spina, gelato, dolci e musica

Ore 21,30

“I migliori anni… in una sera!” SUPERBAND in concerto: Enrico Bianchi (Formula 3), Giorgio Usai (New Trolls), Paolo Ballardini (I Migliori Anni), Alfredo Vandresi (Delirium)

Domenica 30 giugno

Ore 8 – 24

“Mercato ambulanti” esposizioni merci varie

Ore 9,30

Campo Sportivo Soc. Cattolica San Giuseppe – “Dammi una Vespa e ti porto in vacanza…” Tutti i vespisti sono invitati al 4° raduno “Vespa… che passione!” In collaborazione con Vespa Club Finale Ligure

Dalle ore 10

Campo Sportivo Soc. Cattolica San Giuseppe

Le Associazioni del Comune di Quiliano saranno presenti per la “Giornata della Consulta delle Associazioni e del Volontariato”

Ore 10,30

Apertura stand degustazioni e vendita albicocca di Valleggia e altri prodotti tipici

dalle 12,30 alle 14

Apertura stand gastronomici

Pranzo in campo a cura di Soc. Cattolica San Giuseppe, S.M.S. Aurora, C.I.V. Vivi Valleggia

Ore 17

Apertura stand degustazioni e vendita albicocca di Valleggia e altri prodotti tipici

Ore 19

Apertura stand gastronomici

Cena in campo a cura di Soc. Cattolica San Giuseppe, S.M.S. Aurora, C.I.V. Vivi Valleggia

Dalle ore 19 alle ore 21,30 e oltre… “Apericocca Point”

Degustazione vini del territorio quilianese: buzzetto, granaccia e pigato, aperitivi all’Albicocca di Valleggia, Albicocche Valleggia e vino buzzetto in macedonia, birra alla spina, gelato, dolci e musica.

Dalle ore 21,30

Musica by Mimmo DJ