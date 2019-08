Alberto Cappiello e l’Orchestra Ligeia in concerto ad Albenga

Per la rassegna musicale “Concertando con i Leoni” sabato 17 agosto alle ore 21:15 in piazza Leoni adAlbenga si esibiranno Alberto Cappiello Corno e l’Orchestra Giovanile del Ponente Ligeia.

Alberto Cappiello è nato a Cles nel 1969, ha studiato a Rimini e Pesaro e ha conseguito il diploma con la migliore valutazione nel 1988. Ha continuato a studiare a Budapest con una borsa di studio e poi a Dresda ha ricevuto il diploma da solista nel 1996 con il migliore valutazione. È stato membro dell’Orchestra giovanile italiana nel 1988. Successivamente ha collaborato con molte altre orchestre come il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo, nella Neaple RAI Symphony orchestra di Roma e l’Orchestra Filarmonica di Torino.

Come solista ha collaborato con Rotterdam Wind Ensemble Rimini, l’orchestra Arezzo Chamber, Orchestra Bellagio Symphony, Orchestra Korea Symphony, Orchestra National Chamber, Orchestra dell’Armenia, Mussorsgky Symphony Orchestra, Milano Chamber Orchestra e molti altri spettacoli in duo con pianoforte. Ha vinto il premio speciale nella Competizione Internazionale Philip Farkas a Budapest nel 1993 e fu finalista nel 2010 in altre due competizioni internazionali a Londra e a Copenaghen. Attualmente è solista e direttore artistico di Rimini Chamber Orchestra e Horn Soloist di Dolomithy Symphony Orchestra e Adyaman Filarmonic Orchestra.

L’Orchestra Giovanile del Ponente Ligure Ligeia (il cui nome si rifà alla stirpe ligure dei Lygies, popolazione cui si attribuivano particolari doti musicali e canore) nasce a Imperia nel 2011, grazie alla volontà e all’impegno di un gruppo di musicisti e amanti della buona musica. La Ligeia, formata da giovani musicisti dagli otto ai vent’anni, è un laboratorio musicale dove i ragazzi, con il supporto di qualificati maestri preparatori, sviluppano e accrescono le loro esperienze musicali, affinando la tecnica concertistica.

L’organico dell’orchestra, a seconda del livello tecnico raggiunto dai ragazzi, è diviso in tre sezioni: Primavera, Base e Master. La sezione Primavera è formata dai più giovani e costituisce un vero e proprio vivaio di futuri musicisti, volto ad alimentare gli altri due nuclei dell’orchestra. La sezione Base comprende quei giovani che hanno il piacere di condividere l’emozione di fare musica d’insieme. La sezione Master è costituita dai ragazzi tecnicamente più maturi, in grado di suonare anche come solisti.

L’orchestra, oltre a esibirsi nelle principali città del ponente ligure, ha già tenuto numerosissimi concerti in Italia (tra cui Firenze, Alessandria, Genova, Milano, Roma, Mantova) e all’estero (Praga, Banja Luka, Avignone, Città del Vaticano) avviando così scambi culturali e di amicizia con altre realtà musicali giovanili.

Dal 2015 la Ligeia ha stretto una fattiva collaborazione artistica e culturale con la Sandnes Kulturskole Ung Symfoni, orchestra giovanile della città norvegese di Sandnes, con la quale ha già tenuto una serie di concerti in Italia, mentre nel 2016 si è esibita con il coro giovanile della Scuola S. Columban della città tedesca di Friedrichshafen, a suggello del positivo scambio interculturale tra le realtà musicali giovanili.

Tra i numerosi impegni dell’orchestra è da segnalare l’importante progetto dal titolo “Musica senza confini” realizzato in collaborazione col Conservatorio Vivaldi di Alessandria. Dal 2015 la Ligeia è referente provinciale e principale partner dell’Orchestra Giovanile Regionale

Ligure, voluta dal Conservatorio Paganini di Genova, con la quale i musicisti della Ligeia si sono esibiti presso la sala Nervi, in Vaticano, al cospetto di Sua Santità Papa Francesco.