Albenga, “Tre – Scena Madre” chiude la rassegna “Ragazzi: teatro!”

Albenga. La rassegna “Ragazzi: teatro!” organizzata da Kronoteatro si conclude con lo spettacolo “Tre – Scena Madre”, selezionato da Kilowatt Festival, Vimercate Teatro Ragazzi, Festival teatrale di Resistenza e semifinalista al Premio Inbox Verde.

La pièce racconta gli alti e bassi di una famiglia dei nostri giorni con ironia, disincanto e poesia. Una famiglia fatta di relazioni e dinamiche non sempre facili ma assolutamente necessarie e in cui a volte ci si riesce ad ascoltare e capire e a volte decisamente no. I tre personaggi cercano un equilibrio e un dialogo che non sia scontro ma un modo per stare “insieme” davvero.

Secondo gli attuali protocolli di sicurezza l’ingresso è consentito solo con mascherina. I biglietti sono venduti in loco la sera dello spettacolo al costo di € 8 intero e € 5 ridotto per ragazzi fino ai 15 anni.