Albenga, tornano le Stelle della Solidarietà per la prevenzione oncologica

Parte la nuova campagna natalizia di ANT in Liguria, iniziativa che da anni accompagna le festività. I volontari saranno presenti ad Albenga nei fine settimana che precedono il Natale con le Stelle della Solidarietà, donate dalla Cooperativa L’Ortofrutticola. Il ricavato sarà destinato a sostenere nuovi progetti di prevenzione oncologica gratuita che si svolgeranno nel territorio ingauno.

Sarà possibile incontrare i volontari della fondazione che lotta contro i tumori sabato 12 e domenica 13 dicembre presso la Parrocchia Sacro Cuore, in via Trieste 60, e sabato 19 e domenica 20 dicembre in largo Doria e al Polo 90, in zona Multiplex.

La Fondazione ANT si impegna da sempre per rendere alla portata di tutti la cultura della prevenzione oncologica informando, sensibilizzando e soprattutto offrendo ogni anno gratuitamente 25mila visite per la diagnosi precoce di diverse patologie: dalle neoplasie dermatologiche alle tiroidee, dai tumori femminili a quelli della sfera maschile fino al cavo orale e a un programma di consulenze nutrizionali personalizzate.

“La campagna assume un significato ancora più prezioso quest’anno in cui, a causa dell’emergenza Covid-19, tante attività sanitarie pubbliche e private legate alla diagnosi precoce hanno subito uno stop forzato: un rallentamento che nei prossimi anni potrebbe pesare in termini di salute pubblica – dichiara il Comune – Ringraziamo la Cooperativa L’Ortofrutticola per aver generosamente donato alla Delegazione ANT di Albenga le Stelle di Natale”.