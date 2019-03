Albenga Street Festival – Running evento gratuito dedicato agli sport in città

Albenga Street Festival è il primo evento promosso da YEPP Albenga dedicato agli sport che si possono praticare in città, a costo zero. La rassegna comincia domenica 24 marzo alle ore 9.00 in Piazza Europa, grazie alla collaborazione con Albenga Runners, che presenteranno un programma di allenamenti per la corsa. Chi desidera partecipare può aderire compilando questo modulo online, per garantire la copertura assicurativa: iscrizione online

Le date successive di Albenga Street Festival saranno:

14 aprile – Parkour – in collaborazione con Genova Parkour ASD;

28 aprile – Breakdance – in collaborazione con Bad Troopers Crew e Studio Pro Art Danza;

12 maggio – Skateboard e BMX – in collaborazione con Firewall Skatepark Imperia e BMXzzers;

16 giugno – Slackline – in collaborazione con Ivan Soddu Slackliner;

29 e 30 giugno – Calisthenics, allenamento e gara – in collaborazione con Spartan League e Calistenici di fatto.

Queste discipline nate di recente uniscono alla facilità di accesso e ai costi d’inizio minimi o nulli una forte componente di spettacolarità e divertimento, ma offrono anche un’ottima occasione di allenamento andando a potenziare la muscolatura, l’equilibrio e la coordinazione psicomotoria. Radunandole in un festival, YEPP Albenga vuole ribadire la sua capacità di fare rete con realtà emergenti del territorio che fanno attività con i giovani, ma soprattutto dimostrare ancora una volta il suo impegno per uno stile di vita sano dei ragazzi, già espresso attraverso la realizzazione dell’area sportiva attrezzata in Piazza Europa, piazza che ospiterà tutti gli appuntamenti della rassegna.

Lo sport senza costi e con quello che la tua città ha già a disposizione. Cosa stai aspettando? Non rimandare a lunedì, comincia a metterti in forma da domenica!