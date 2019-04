Albenga Street Festival – Lo sport in città a costo zero

Domenica 14 aprile in piazza Europa si terrà la seconda giornata di Albenga Street Festival, la rassegna dedicata agli sport che si possono fare in città a costo zero. Dopo l’ottimo risultato della prima giornata dedicata alla corsa, questa domenica è dedicata al parkour. L’attività si svolgerà dalle 14:30 alle 17.

Il Parkour o Art Du Déplacement è una disciplina che nasce in Francia alla fine degli anni 80, e arriva in Italia intorno al 2004/2005. Consiste in una serie di tecniche per superare, in particolare in corsa, ostacoli fisici, in ambiente prevalentemente urbano, quali muri o ringhiere. È una disciplina in continuo mutamento e aggiornamento, che si arricchisce di tecniche e movimenti grazie all’aiuto degli stessi praticanti. Non è una disciplina competitiva. Il traceur è messo continuamente alla prova contro se stesso e i propri limiti mentali e fisici.

GenovaParkour, il partner di YEPP Albenga per questa seconda data, è un gruppo nato a Genova nel 2007 con lo scopo di diffondere questa disciplina sul territorio prima genovese, e poi ligure. Alcuni soci praticano da più di dieci anni e hanno partecipato a workshop in Italia e all’estero seguiti da i fondatori de l’Art Du Déplacement. Il gruppo organizza attività quali allenamenti e corsi per aiutare giovani e non ad avvicinarsi alla disciplina in modo responsabile e corretto e per acquisire rapidamente le basi del Parkour.

L’allenamento che GenovaParkour ha preparato per tutti coloro che desiderano provare questa disciplina il 14 aprile non prevede alcun prerequisito e partirà con un riscaldamento comune. Superata la fase di riscaldamento, i partecipanti verranno divisi in 2 gruppi per fascia d’età, e si passerà a una fase breve di tecniche di potenziamento per poi entrare nel vivo con le basi di atterraggio, salto, tecniche di superamento di muri e esercizi su sbarre. Il tutto si concluderà con una fase di stretching.

In caso di pioggia l’evento si terrà nella palestra delle Scuole Medie “Mameli” in via degli Orti 60. Tutti i partecipanti all’allenamento sono tenuti a registrarsi per ragioni di copertura assicurativa.