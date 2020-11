Albenga si “riaccende” con le proiezioni architetturali e le luminarie natalizie

Dal 5 dicembre al 10 gennaio nel centro storico di Albenga per il secondo anno di fila tornano le proiezioni architetturali, con cui la “capitale” del Ponente savonese guarda con speranza al futuro e promuove la sua immagine turistica nonostante la pandemia da Covid-19. Le luminarie natalizie della ditta Torelli “accenderanno” anche alcune zone fino ad oggi poco valorizzate o in cui non ne erano previste.

“Sebbene questo sia un anno particolarmente difficile, non solo ad Albenga, il Natale deve essere un momento dedicato ai bambini – dichiara il sindaco Riccardo Tomatis – Speriamo che le proiezioni e le luminarie riescano a regalare loro un po’ di gioia”.

“L’anno scorso le proiezioni architetturali hanno incantato tutti i cittadini e non solo – afferma il vicesindaco Alberto Passino – Oltre alla volontà di mantenere, per quanto possibile, il clima di gioia e serenità tipico del Natale le proiezioni sono anche volte a sostenere l’economia cittadina e il tessuto commerciale esistente. C’è voglia di riscatto e speranza e la nostra amministrazione vuole lanciare un messaggio ai cittadini”.

“Si è dibattuto molto sull’opportunità di realizzare anche quest’anno le proiezioni – aggiunge Marta Gaia, consigliera comunale delegata agli Eventi e al Centro Storico – Siamo purtroppo ancora nel pieno di un’emergenza sanitaria che inevitabilmente ha scatenato un’emergenza economica e sociale. Ciò costringe l’amministrazione, come tutti i cittadini, a cambiare continuamente e repentinamente le programmazioni. Pensiamo però che annullare o non lavorare per una ripresa sia come arrendersi”.

“Continuare nella realizzazione degli eventi permette a tutte le attività di riprendere la loro vocazione commerciale – conclude – Le proiezioni serviranno ancora una volta a far conoscere Albenga e fare in modo che tutti i commercianti riprendano le loro attività, non solo per l’aspetto economico ma anche per la passione che mettono nel loro lavoro”.