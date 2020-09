Albenga onora i volontari dell’emergenza Covid-19 con la Festa del Grazie

Albenga. Martedì 29 settembre si conclude la Settimana della Gentilezza e alle ore 16:30 in piazza san Michele amministrazione comunale, cittadini e associazioni di volontariato si incontreranno per la Festa del Grazie.

Sarà un momento di ringraziamento insieme alla Consulta del Volontariato dedicato a tutti coloro che sono intervenuti durante l’emergenza Covid-19.

Alle ore 18 in Cattedrale seguire il vescovo monsignor Guglielmo Borghetti celebrerà il solenne pontificale del giorno della festa del patrono. A causa delle restrizioni sanitarie non ci sarà la tradizionale processione per le vie del centro storico.