Albenga: musica, danza e teatro nella prima serata di “Scàmpati – Terreni Creativi”

Albenga. Tutto pronto per “Scàmpati”, l’undicesima edizione di “Terreni Creativi”, il festival multidisciplinare ideato, diretto e organizzato da Kronoteatro e che quest’anno si terrà presso l’Azienda Agricola Biologica BioVio (regione Massaretti) a Bastia d’Albenga.

Si inizierà sabato 1 agosto alle ore 21 con la musica di Luigi Ranghino, artista di Vercelli apprezzato e stimato in Italia e all’estero. Nel corso della sua carriera ha partecipato a numerose rassegne internazionali e vanta importanti collaborazioni, anche nel mondo del teatro, dove ha lavorato, tra i tanti, con Leo Bassi, Banda Osiris, Bustric e il Teatro della Tosse di Genova.

Alle 21:45 la danza di Simona Bertozzi con “Porpora”, un progetto realizzato appositamente per “Terreni Creativi”. Partendo da appunti per una coreografia contemporanea, la danzatrice immagina una danza liberatoria, che muta nelle forme, che astrae per sopravvivere: “Puntare al molteplice, chiedere accoglienza all’aria, porpora, alba dentro il tramonto, la trasparenza e anche la sopravvivenza, che sta per iniziare e che si configura per fuggire dalla forma e si stupisce per quello che non vede. Guarda tutto ma non vede nulla”.

Alle 22:10 la seconda parte dell’intervento musicale di Luigi Ranghino. Alle 22:30 l’atteso ritorno dei Babilonia Teatri, la compagnia veneta fondata da Enrico Castellani e Valeria Raimondi, già premio UBU nel 2009 e nel 2011 e Leone d’Argento alla Biennale di Venezia nel 2016, che porterà in scena “Calcinculo”, spettacolo che è valso due nomination al premio UBU nel 2018 come miglior testo e miglior progetto sonoro.

“Calcinculo” vuole fotografare il nostro oggi, le sue perversioni e le sue fughe da se stesso, la sua incapacità di immaginare un futuro, sognarlo, tendere verso un ideale, credere. “Le contraddizioni che osserviamo sono prima di tutto le nostre. Attorno a noi tutto sembra così veloce da non riuscire a trattenere niente. Sembriamo dinosauri sopravvissuti alle glaciazioni”.

Per il rispetto dei protocolli di sicurezza si richiede la massima puntualità e si ricorda l’obbligatorietà di presentarsi muniti di mascherina personale. L’ingresso all’area festival avverrà previa misurazione della temperatura corporea. Biglietti: € 20 intero / € 12 ridotto (ragazzi fino ai 13 anni), Pass sostenitore due serate € 70. Posti limitati, prevendita online obbligatoria. È richiesto di rispettare l’orario di convocazione per evitare code e assembramenti all’entrata.