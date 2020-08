Albenga, la compagnia Tanti Così Progetti porta in scena “Zuppa di sasso”

Albenga. Dopo il successo di “Cattivini” la rassegna “Ragazzi: teatro!”, ideata e realizzata da Kronoteatro in collaborazione con il Comune, prosegue con il secondo appuntamento “Zuppa di sasso” di Tanti Così Progetti, in programma mercoledì 19 agosto alle ore 21:30 all’Arena del Mare (Seminario vescovile, lungomare Andrea Doria).

Scritto da Danilo Conti e Antonella Piroli, “Zuppa di sasso” è ispirato ad una fiaba che risale ad epoche in cui giramondo e vagabondi, di solito a piedi e senza risorse, incontravano gli abitanti di villaggi sul loro percorso e narra appunto di uno di questi viandanti che raggiunge un villaggio e non trova ospitalità per la paura e la diffidenza degli abitanti. Solamente attraverso un espediente riuscirà a conquistare la fiducia del villaggio e, finalmente, a saziarsi.

I biglietti (€ 8 intero / € 5 ridotto per ragazzi fino ai 15 anni) saranno venduti in loco la sera dello spettacolo con apertura botteghino alle ore 20:45. Sì ricorda che in forza degli attuali protocolli di sicurezza l’ingresso è consentito solo con la mascherina.