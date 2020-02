“Albenga in Love” – Proiezioni ed eventi dedicati all’Amore

Dopo il grande successo di “Albenga s’illumina d’immenso” e in occasione di San Valentino tornano le proiezioni architetturali. “Albenga in Love” parla di Amore, Arte e Cultura: grazie alla ditta Proietta e alla preziosa collaborazione di Haltadefinizione e della Pinacoteca di Brera dall’8 al 23 febbraio straordinarie immagini cambieranno il volto degli edifici del centro storico cittadino.

Inoltre l’amministrazione comunale organizza tanti eventi musicali, rappresentazioni teatrali, letture e “sorprese amorose” per cittadini e turisti. Anche i più cinici non potranno non farsi coinvolgere dall’atmosfera amorosa che avvolgerà la Città delle Torri per il periodo di San Valentino. Infine i negozi allestiranno vetrine a tema.

Haltadefinizione realizza immagini d’arte in alta e altissima definizione attraverso innovative tecnologie di acquisizione in gigapixel, garantite dall’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro come non invasive e non dannose per le opere fotografate.

“Il nostro progetto è richiamare visitatori nella nostra città in tutti i periodi dell’anno – afferma il sindaco Riccardo Tomatis – Visto il grande successo che ha avuto l’evento natalizio abbiamo pensato di rinnovare la proposta in chiave San Valentino. Invito quindi a trascorrere una giornata ad Albenga per godere di una città ancora una volta ricca di arte ed eventi”.

“Non aspettatevi solo cuoricini ma qualcosa di straordinario – gli fa eco il vicesindaco Alberto Passino – Solo un’anticipazione per fare capire la portata dell’iniziativa: sulla facciata della cattedrale verrà proiettato lo ‘Sposalizio della Vergine’ di Raffaello Sanzio, un tributo a Raffaello a 500 anni dalla sua morte”.

“Ringrazio la Pinacoteca di Brera, che custodisce la preziosa opera e ne ha concesso la riproduzione, e Haltadefinizione, brand di Franco Cosimo Panini Editore S.p.A., che ha fornito l’immagine fotografica in gigapixel – prosegue Passino – Naturalmente ringrazio anche la ditta Proietta per la collaborazione e disponibilità, la Diocesi di Albenga, tutti coloro che hanno partecipato e reso possibile la realizzazione delle proiezioni e la consigliera Marta Gaia, delegata al Centro Storico e agli eventi, che ha suggerito altre opere che saranno proiettate e che invitiamo a scoprire”.

“Con le proiezioni vogliamo celebrare l’amore nella sua accezione più alta, l’amore per gli altri celebrato in un abbraccio, l’amore per e nell’arte. Vi invitiamo a venire a vedere e scoprire il nostro centro storico vestito a festa”, dichiara Marta Gaia, consigliera comunale delegata agli Eventi e al Centro Storico.

PROGRAMMA

8 febbraio

ore 18:45 inaugurazione, piazza san Michele

ore 21

Spazio Bruno, Liceo G. Bruno, “Quintetto” di Marco Chenevier, Kronostagione

Mercatino dell’artigianato a cura del CIV dalle ore 9.00 alle ore 19,00

10 febbraio ore 21 Teatro Ambra, “Orgasmo & Pregiudizio” con Diego Ruiz e Fiona Bettanini, Stagione Teatro Ingaunia

dal 13 al 15 febbraio “Choco Art”, a cura dell’Associazione ASSODOLCIAI

14 febbraio

ore 16:30 e 19 “Giulietta e Romeo” a cura dell’associazione Quelli del Mercoledì, rappresentazione teatrale dalla bifora della Torre Civica

ore 17:15 e 19:45 Lettura di brani sull’amore dalla “Divina commedia”, a cura del DLF

15 febbraio

ore 16:30 “Una comunità è lo specchio della sua identità: gli Statuti di Onzo”, Palazzo Peloso Cepolla

ore 16:30 e 19 “Giulietta e Romeo” a cura dell’associazione Quelli del Mercoledì, rappresentazione teatrale dalla bifora della Torre Civica

ore 17:15 e 19:45 Lettura di brani sull’amore dalla “Divina commedia”, a cura del DLF

16 febbraio tutto il giorno Mercatino dell’Antiquariato – viale Martiri

22 febbraio

ore 16:30 “Ricami come pittura e tessuti preziosi del Rinascimento in Liguria di Ponente”, Palazzo Peloso Cepolla

ore 18:45 panchina dell’amore (dietro Battistero), Letture d’amore a cura dell’associazione Cosa vuoi che ti Legga

23 febbraio

“CarnevAlbenga”, a cura di Liguria Eventi, sfilata di carri e attrattive per bambini

ore 19 Concerto di Carnevale – Palazzo Oddo – 4° Piano Wunderkammer; mostra di maschere dell’artista Etta Scotti