Albenga, I Musici di Francesco Guccini in concerto per gli 80 anni del grande maestro

Albenga. Giovedì 20 agosto alle ore 21 piazza IV Novembre ospita il concerto de I Musici di Francesco Guccini per celebrare insieme gli ottant’anni del cantautore modenese e la passione per la sua musica.

Come noto, Guccini non ha più intenzione di fare concerti e a calcare i palcoscenici saranno quindi i suoi Musici, artisti che lo hanno accompagnato e hanno collaborato con lui nel corso della sua lunga carriera artistica.

Durante la serata saranno eseguiti i suoi grandi successi che lo hanno reso famoso in tutta Italia, come “Il vecchio e il bambino”, “La locomotiva”, “Autogrill”, “L‘Avvelenata”, “Auschwitz”, “Dio è morto”, fino ad arrivare a brani come “Noi non ci saremo”, “Canzone per un‘amica”, “Vedi cara” e “Cyrano”.

I posti sono limitati. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi all’Ufficio IAT recandosi in piazza san Michele o chiamando il numero 335 5366406.