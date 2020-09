Albenga, I Gobbi in scena nella commedia “Quello bonanima” di Gilberto Govi

Albenga. Dopo il successo della precedente rappresentazione di “Sotto a chi tocca” nel 2019 l’Associazione Arma Aeronautica in collaborazione con il 108° Club Frecce Tricolori “Cap. Pil. Valentino Iansa” e il patrocinio del Comune presenta la commedia “Quello bonanima” di Gilberto Govi con la compagnia teatrale I Gobbi di Arquata Scrivia.

La pièce sarà messa in scena in forma dialettale sabato 26 settembre alle ore 21 al Teatro Ambra al Mare, presso il Seminario Vescovile, in lungomare Andrea Doria, per una giusta causa: il ricavato verrà devoluto infatti alla locale Croce Bianca.

Per assistere è obbligatoria la prenotazione ai numeri di telefono 335 5480962 o 347 9132395.