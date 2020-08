Albenga, Ferragosto al mare con il “Cabarock” de I Belli Fulminati nel Bosco

Sarà un Ferragosto di musica e buonumore quello organizzato dal Comune di Albenga: alle ore 21:30 la band de I Belli Fulminati nel Bosco salirà sul palco di lungomare Cristoforo Colombo, in fondo a viale Italia, per dar vita al suo spettacolare show “Cabarock”, un’esilarante miscela di musica e cabaret per festeggiare il culmine dell’estate ingauna.

I Belli Fulminati nel Bosco sono dodici musicisti che vantano un curriculum di assoluto prestigio: si sono esibiti in Rai, sulle reti Mediaset, al Festival Alta Felicità e in innumerevoli manifestazioni canore e galà di beneficenza. Fin dagli anni ’90 allietano le estati della Riviera Ligure con la loro musica originale e la loro allegria prorompente.

La sera di Ferragosto, nel rispetto delle normative antiCovid-19, saranno ad Albenga e come di consueto saranno presentati da Roberto Guidarini, in arte Bady Bady, storico dj e animatore di Radio Capo Berta e Primaradio.