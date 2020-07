Albenga, Federica Cifola in scena in “Mamma…zzo e ritorno”

Albenga. Il Teatro Ambra si sposta dal centro storico al mare con quattro spettacoli all’aperto che illumineranno altrettante serate di luglio e agosto. La formula “Teatro Ambra al Mare” non è altro che il cartellone degli ultimi quattro spettacoli della stagione teatrale rimasti in sospeso per l’emergenza sanitaria.

Il programma si terrà in una cornice differente ma altrettanto suggestiva: lo spazio “Un’Arena sul Mare”, ospitata nel Seminario Vescovile (ingresso lato mare), sul lungomare Cristoforo Colombo. La direzione artistica è affidata a Mario Mesiano che ha trovato, insieme al Comune, la giusta collocazione per pièce con attori amati e conosciuti dal pubblico.

In scena per il penultimo appuntamento il 27 luglio “Mamma…zzo e ritorno” di Federica Cifola e Marco Terenzi per la regia di Federico Terenzi. Se Federica Cifola raccontava quanto fosse meraviglioso diventare mamma a 40 anni, in “Mamma…zzo e ritorno” spiega quanto sia faticoso crescerli. Si passa dalla nausea per la gravidanza a quella per le loro domande.

“Mamma che significa vegano” significa che mamma è vecchia e quindi non mangia carne per paura del colesterolo. E poi le ansie e le paure di tutte le mamme: “Che futuro lasciamo ai nostri figli? Cosa gli diamo da mangiare? Ora è tutto senza olio di palma… noi che per abbronzarci al mare usavamo l’olio di bergamotto. Pensi alla salvezza del daino… tu che con la pelle di daino ti ci pulivi la macchina. Poi ci sono le mamme salutiste che a merenda ai figli danno le gallette di riso… Le gallette di riso sanno di polistirolo! “Io la prima volta che le ho aperte c’ho tolto tutto quel polistirolo pensando che la merenda fosse sotto – dice Cifola – Con tre confezioni di gallette di riso ci imballi un televisore!”.

Gli spettacoli all’aperto si terranno rispettando le attuali norme antiCovid-19. L’ingresso è consentito solo indossando mascherine e guanti e le sedie per il pubblico saranno distanziate. La biglietteria per assistere agli spettacoli aprirà in loco alle ore 20:30. I biglietti costano 20 € l’uno. L’accesso non sarà più possibile al raggiungimento nel numero di posti consentito. Parte dei posti nell’arena estiva saranno già occupati dagli abbonati alla stagione “AlbengaTeatro 2020” o dalle persone che sono in possesso di biglietto sostitutivo.