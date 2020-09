Albenga, “Convegno sul Mistero” e gli intriganti enigmi di Rennes Le Chateau

Albenga. Tornano per il terzo anno consecutivo i “Convegni sul Mistero” organizzati da LuNa Comunicazione Eventi e promossi da Misteri di Liguria. Gli incontri si svolgeranno nelle domeniche 4, 11 e 18 ottobre dalle 15 alle 18 all’Auditorium San Carlo, in via Roma, e saranno dedicati a temi trattati da alcuni dei più autorevoli esperti e studiosi del settore.

Si comincia con gli intriganti enigmi di Rennes Le Chateau e le straordinarie connessioni che il famoso villaggio francese avrebbe con un piccolo borgo della Liguria di ponente, raccontati dal giornalista, scrittore e studioso di storia alternativa ed esoterismo, oltreché massimo esperto italiano, Giorgio Baietti.

Si continuerà immergendosi nell’affascinante mondo dell’ufologia insieme al direttore letterario e già referente del CUN Centro Ufologico Nazionale Danilo Tacchino e l’ufologo e presidente dell’associazione A.R.I.A. Angelo Maggioni.

Infine sarà possibile intraprendere un lungo e interessante viaggio nella storia e tra gli antichi misteri dei Cavalieri del Tempio con il gran priore magistrale dell’Ordre des Templiers de Jerusalem del Principato di Monaco Domizio Cipriani, il medievalista Mario Cennamo e il rettore dell’Accademia di Studi Templari e Rosacroce del Principato di Monaco Cornelio Bertero.

Tutte le conferenze saranno moderate da Luca Valentini e prevedono la proiezione di fotografie e filmati. Oltre al patrocinio del Comune i convegni si avvalgono di partnership importanti: dalla rivista nazionale Misteri al quotidiano piemontese Cronaca Qui fino ad Atene Edizioni e Antea Edizioni, Miraflores Press, F&V Editori Milano. L’evento è in collaborazione con il Mamita di Loano, Caffè Letterario Ai Giardinetti e Otto Food di Albenga, Misteri Sabaudi (Radio Antenna 1 Torino) e Bioessenze.

Poiché i posti in sala saranno contingentati al fine di ottemperare alle misure di prevenzione e contrasto del Covid-19 la partecipazione è libera previa prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al numero 338 3891296 entro e non oltre i cinque giorni antecedenti la data dell’incontro.