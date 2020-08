Albenga, “Cattivini. Cabaret – concerto per bimbi monelli” apre la rassegna “Ragazzi: teatro!”

Albenga. Inizia la rassegna “Ragazzi: teatro!”, ideata e realizzata da Kronoteatro in collaborazione con il Comune e che proporrà tre spettacoli sempre alle ore 21:30 e presso l’Arena del Mare (Seminario Vescovile, lungomare Andrea Doria).

Martedì 11 agosto andrà in scena “Cattivini. Cabaret – concerto per bimbi monelli” di Kosmocomico Teatro, un omaggio in forma di concerto a quella fondamentale e vitale pulsione infantile che conosciamo: la monelleria, il sovvertimento delle regole, la naturale inclinazione a sbagliare per imparare.

Mercoledì 19 agosto sarà la volta di “Zuppa di sasso” di Tanti Così Progetti. La fiaba a cui è ispirato risale ad epoche in cui giramondo e vagabondi, di solito a piedi e senza risorse, incontravano gli abitanti di villaggi sul loro percorso e narra appunto di uno di questi viandanti che raggiunge un villaggio e non trova ospitalità per la paura e la diffidenza degli abitanti. Solamente attraverso un espediente riuscirà a conquistare la fiducia del villaggio e finalmente a saziarsi.

Domenica 30 agosto si chiude con “Tre” di ScenaMadre. Lo spettacolo racconta gli alti e bassi di una famiglia dei nostri giorni, con ironia, disincanto e poesia. Una famiglia fatta di relazioni e dinamiche non sempre facili, ma assolutamente necessarie. Una famiglia dove a volte ci si riesce ad ascoltare e capire, a volte decisamente no. I tre personaggi dello spettacolo cercano un equilibrio, un dialogo che non sia scontro, ma un modo per stare “insieme” davvero.

“Abbiamo sempre creduto e investito moltissimo nell’educazione al teatro rivolta ai giovanissimi con laboratori, attività nelle scuole e la Kronostagione ragazzi – afferma Kronoteatro – Quest’anno, per i motivi che sappiamo, la stagione si è interrotta dopo un solo spettacolo. Per questo siamo ancora più felici di poter annunciare questa novità, questa rassegna sul mare, e grati al Comune per averla resa possibile. Un nostro modo per dire ai giovani spettatori: il teatro c’è e resiste, non vi abbiamo abbandonati”.

I biglietti (€ 8 intero / € 5 ridotto per ragazzi fino ai 15 anni) saranno venduti in loco la sera dello spettacolo con apertura botteghino alle ore 20:45. Sì ricorda che in forza degli attuali protocolli di sicurezza l’ingresso è consentito solo con la mascherina.