Alassio, torna la rassegna cinematografica “Arena Estiva Don Bosco”

Alassio. Che estate sarebbe senza il cinema all’aperto? Da martedì 7 luglio e fino a fine agosto ritorna in tutta sicurezza l’Arena Estiva Don Bosco in via san Giovanni Bosco 12.

L’appuntamento ormai da più di 80 anni raduna ogni martedì, mercoledì, venerdì e sabato un folto pubblico intorno ai titoli migliori della stagione cinematografica. Realizzata dall’associazione CGS Adelasia in collaborazione con l’Istituto Don Bosco e l’Associazione Ex Allievi Don Bosco la rassegna comprende la proiezione all’aperto dei migliori film di successo della stagione.

Non mancheranno i grandi successi italiani come l’attesissimo “Tolo Tolo” di Checco Zalone (film d’apertura della rassegna il 7 e 8 luglio), il nuovo film del trio Aldo Giovanni e Giacomo “Odio l’estate” e “Pinocchio” di Matteo Garrone. CGS Adelasia ha pensato in particolare ai giovani e alle famiglie proiettando film come “Me contro te – La vendetta del Signor S”, del duo di youtuber che sta facendo impazzire il web, e il film “Mio fratello rincorre i dinosauri”. In questa selezione non potevano certamente mancare grandi titoli internazionali come i protagonisti dei premi Oscar 2020 “Joker” di Todd Phillips, “1917” di Sam Mandes e l’attesissimo “Richard Jewell” di Clint Eastwood.

Novità 2020 sarà la possibilità di acquistare i biglietti in prevendita dalle ore 15 alle ore 19:30 presso la portineria dell’Istituto Don Bosco. Il tutto si svolgerà seguendo le linee guida nazionali per la prevenzione del Covid-19: distanziamento di 1 metro tra le sedie (fanno eccezione le famiglie e i conviventi) e obbligo di mascherine finché non si è raggiunto il proprio posto. La rassegna proseguirà anche ad agosto.