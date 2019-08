Alassio Summer Town & Free Yoga

Nell’estate 2019 Alassio è caratterizzata dalla presenza di due eventi partner: “Alassio Summer Town” con sport e animazione e al suo interno Free Yoga Village con yoga e benessere. Gli eventi intendono trasformare la città in una sorta di villaggio caratterizzato da attività gratuite tutti i giorni in varie location e avranno funzione di contenitore per occasionali eventi minori.

“Alassio Summer Town” è proposto dalla società di eventi Yes We Can, che gestisce direttamente le attività di sport e animazione, svolte principalmente nelle location del Molo e nelle spiagge comunali. Free Yoga Village si occupa di fornire ad “Alassio Summer Town” in esclusiva i contenuti yoga e benessere, ed è gestito dall’associazione nazionale di promozione sociale Free Yoga che raggruppa insegnanti e centri yoga in Italia per la diffusione dello yoga e del benessere per tutti.

Free Yoga inoltre gestisce da anni con il centro Essere Yoga e Benessere di Alassio, che in questi mesi viene utilizzato per proporre giornalmente solo ed esclusivamente lezioni gratuite, unitamente a quelle proposte sul Molo di Alassio. Occasionalmente e settimanalmente vengono invece proposte anche attività in altre location (piazza, spiaggia, parco, terrazza panoramica).

Da giugno a settembre, vengono quindi offerte ogni giorno molte attività e lezioni gratuite. Le attività yoga benessere sono fortemente volute e gestite dalla senior yoga teacher Lucia Ragazzi e permettono ad adulti, ragazzi, prenatal, baby, terza età, sportivi, la possibilità di praticare yoga, stili diversi insegnati da professionisti certificati e altamente qualificati, che forniscono un importante servizio gratuito ma di qualità.

L’iniziativa ovviamente è un importante servizio estivo utile per soddisfare i residenti ed i turisti in città, clienti di hotel, stabilimenti balneari, commercianti, bar ristoranti, ma anche un importante servizio per sviluppare turismo, sport, cultura, tempo libero, salute. L’evento e i servizi proposti sono però principalmente una stupenda vetrina utile a incentivare un ritorno destagionalizzato durante tutto l’anno sul nostro territorio coinvolgendo turisti estivi, favorendo praticanti yoga da ogni dove, insegnanti yoga con gruppi da loro organizzati, e nuovi appositi flussi di semplici persone che ricercano una location e un turismo benessere wellness.