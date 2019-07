“Alassio in Bianco” con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo

Venerdì 2 agosto piazza Partigiani ospita l’edizione 2019 della Cena in Bianco, una serata divenuta simbolo di convivialità ed eleganza. Dalle ore 20 è possibile allestire la propria tavola. La cena avrà poi inizio alle 21 e terminerà alle 23 con lo sventolio dei tovaglioli bianchi.

Le modalità di partecipazione sono note: è sufficiente prenotare il tavolo all’Ufficio Commercio del Comune di Alassio, indicare il numero delle persone che andranno a comporre il tavolo e il gioco è fatto. Il Comune provvederà gratuitamente a posizionare i tavoli e le relative panche, il resto sta a quanti decideranno di aderire all’iniziativa. Ognuno dovrà provvedere al proprio tavolo con una tovaglia bianca in tessuto (no carta, no plastica), tovaglioli bianchi in tessuto, piatti in ceramica, bicchieri di vetro, posate. Le pietanze possono essere preparate come più si preferisce. Non vi è alcun obbligo di cucinare “pietanze bianche” e chi vuole può rivolgersi a bar, ristoranti e hotel che su prenotazione possono preparare la Cena in Bianco.

Non dimenticate l’allestimento della tavola: centrotavola, candele, portacandele alti o bassi, piccoli o grandi, vasi e fiori rigorosamente bianchi. Sono quindi vietati plastica, carta e lattine e a fine cena tutti devono sparecchiare senza lasciare sporcizia al seguito. Va da sé che il dress code è ovviamente bianco.

La serata sarà accompagnata dall’esibizione dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, che dalle 21:30 suonerà le note delle più belle canzoni del Festival della Canzone Italiana. Diretta dal maestro Giancarlo De Lorenzo, con i suoi 112 anni di vita è una delle più antiche e prestigiose realtà musicali italiane, fa parte delle dodici Istituzioni Concertistico Orchestrali riconosciute dallo Stato ed è Istituzione Culturale di Interesse Regionale della Liguria.

“In considerazione del significativo valore artistico dell’esibizione artistica che accompagnerà ‘Alassio in Bianco’ provvederemo a posizionare alcune sedie perché anche chi non prenderà parte alla cena possa assistere al concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo”, spiega il vicesindaco Angelo Galtieri.