Alassio festeggia il 2020 con l’aperitivo in musica “Spritz & Risotti”… in Borgo Barusso

Domenica 5 gennaio dalle 17:30 alle 20 nella splendida cornice di borgo Barusso ad Alassio torna uno degli eventi di maggior successo in questa antica e caratteristica zona del ponente alassino: “Spritz & Risotti”. In vari punti nella ormai classica formula dello street food si serviranno undici diversi assaggi di risotti cucinati con cura dagli chef dei ristoranti del borgo e accompagnati dall’ormai aperitivo “cult”, l’Aperol Spritz.

Ecco i ristoranti partecipanti all’iniziativa: Ristorante 18, Ristorante 88, Danio Lungomare, L’Apescheria, La Capanna, La Sosta, Le Delizie di Carmen, Panama, Riviera Bistrot, Sail Inn, Venezia 2, Hotel al Mare. La musica mixata da Enzo DJ e l’animazione faranno da contorno alla manifestazione.

Aperitivo in musica, dunque, per festeggiare insieme il nuovo anno in collaborazione con il Consorzio Alassio Un Mare di Shopping, “Alassio Christmas Town”, Elem di Casa Sant’Orsola. I biglietti per la consumazione del binomio Spritz & Risotti ed eventuali tipologie di abbinamento enogastronomico saranno a disposizione in piazza Airaldi Durante e via Roma, all’incrocio con via Armando Diaz.

Dalle 18:30 circa saranno presenti anche gli artisti di “Alassio Christmas Town” per una performance speciale degli spettacoli proposti ogni giorno davanti al Municipio. Ospiti a sorpresa i campioni dello sport di Footgolf in Spiaggia.