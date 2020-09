Alassio diventa la “città delle bollicine” con l’8ᵃ edizione di “Un Mare di Champagne”

Domenica 20 e lunedì 21 settembre Alassio diventa la “città delle bollicine” con l’ottava edizione consecutiva di “Un Mare di Champagne”, il più importante evento indipendente dedicato al mondo delle bollicine, organizzato dal Consorzio Macramé e ospitato al Diana Grand Hotel.

Sarà possibile degustare 120 tra le migliori etichette di oltre 40 maison francesi, accompagnando il vino con pregiati prodotti della terra e del mare, in un luogo esclusivo e affacciato direttamente sulla splendida spiaggia di Alassio.

Il 20 settembre sono attesi i grandi nomi della cucina italiana e della mixology, i guru nazionali dello champagne. Saranno presenti Giuseppe Di Iorio, chef del capitolino 1 Stella Michelin Aroma Restaurant, Ivano Ricchebono, chef resident 1 stella Michelin al The Cook di Genova, come special guest Massimo Viglietti, executive chef di Taki Gourmet a Roma, il pastry chef Alessandro Dalmasso (AMPI), Lucio D’Orsi, bar manager del Dry Martini, fiore all’occhiello dell’Hotel Majestic Palace di Sorrento, nel novero delle sedi Dry Martini nel mondo.

Il 21 da mezzogiorno alle ore 20 sarà possibile accedere alle degustazioni degli champagne, guidate dai sommelier FISAR, e delle eccellenze gastronomiche nell’area food, che ospiterà oltre dieci banchi di assaggio (per partecipare alla giornata è necessario l’accredito online).

Lo stesso giorno per le masterclass sono attesi i nomi illustri del mondo del wine: Roberto Beneventano e Alberto Lupetti, considerati tra i maggiori conoscitori di champagne al mondo, e Leo Damiani, direttore commerciale e marketing Champagne Perrier-Jouët Italia.

Isabella Gianicolo dell’Associazione per il Centro Nazionale Studi Tartufo accompagnerà nell’analisi sensoriale del Tartufo d’Alba, affiancata da Vincenzo Donatiello, considerato tra i migliori sommelier in Italia, manager e caposommelier del ristorante 3 Stelle Michelin Piazza Duomo ad Alba, diretto dallo chef Enrico Crippa. Il seminario è organizzato in collaborazione con la 90esima Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.

“‘Un Mare di Champagne’ quest’anno assume un valore carico di significato per tutti noi di Alassio – spiega Barbara Porzio, rappresentante del Consorzio Macramé – Non è esclusivamente un evento dedicato alla scoperta del mondo delle bollicine, ma una rinascita, il tentativo di tessere nuove sinergie, di non fermarsi, continuare a lavorare e collaborare nonostante il periodo difficile per l’emergenza Covid-19, nel rispetto di tutte le norme e le precauzioni”.

Sarà il vicesindaco e assessore comunale alle Politiche turistiche Angelo Galtieri a tagliare il nastro il 20 settembre alle ore 10 assieme a Barbara Porzio. “‘Un Mare di Champagne’ torna con la stessa formula consolidata e lo stesso appeal in una data differente, alla fine di settembre anziché all’inizio di un’estate complicata – afferma – È la prova che, nonostante tutto, questa città e i suoi protagonisti hanno saputo trovare la forza e la volontà di guardare avanti: è il grande cuore di Alassio che continua ad amare e a dar vita alle cose belle”.

“Mai come quest’anno è doveroso il ringraziamento verso chi, come il team del Consorzio Macramé composto da ristoratori, continua ad investire tempo e risorse per proporre eventi di qualità e valore per il territorio”, conclude.