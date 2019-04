“Alassio Classic” – L’eleganza sfila su quattro ruote

Alassio si prepara a rivivere i fasti degli anni della Dolce Vita grazie alla prima edizione del concorso di eleganza per auto d’epoca “Alassio Classic”, organizzato da Auto Classic con il patrocinio del Comune e in collaborazione con l’agenzia di comunicazione Between, che porterà nella romantica cittadina una selezione di vetture storiche provenienti da importanti collezioni e musei. Le auto potranno essere ammirate per buona parte del fine settimana nella piazzetta antistante il Grand Hotel mentre l’appuntamento per la sfilata è per sabato 4 maggio.

Sono attese a sfilare lungo il Muretto, che ha reso celebre Alassio fin dai primi anni ’50, autentiche reginette di bellezza a quattro ruote tra cui possiamo citare la Ferrari 750 Monza e la Bugatti 37, che pochi giorni dopo il concorso saranno al via della Mille Miglia. Non mancheranno le supersportive come le Lamborghini Miura e la più moderna Countach, prototipi, esemplari unici e auto da sogno come la Lancia Aurelia B24, protagonista del film “Il sorpasso”, e la premiatissima Bugatti 49 del Museo Nicolis, grande protagonista dei concorsi d’eleganza internazionali insieme all’Alfa Romeo Villa d’Este del Museo Righini e la Giulietta Spider Prototipo della Collezione Lopresto.

Come le miss che per sessant’anni hanno portato la loro bellezza lungo le strade di Alassio per aggiudicarsi l’ambito titolo di Miss Muretto, queste bellissime automobili sfileranno sotto gli occhi di una giuria di altissimo livello per conquistare il Trofeo Best in Show realizzato dalla GFG Style di Giorgetto e Fabrizio Giugiaro. Nella giuria presieduta da Paolo Tumminelli, curatore di Grand Basel e storico dell’auto, sarà presente il grande designer Giorgetto Giugiaro insieme a Luciano Bertolero, grande esperto Ferrari e fondatore di Auto Classic, David Giudici direttore di Ruoteclassiche la rivista di auto d’epoca più importante in Italia, Alberto Vassallo fondatore di Car&Vintage piattaforma social tra le più seguite su Instagram e Ronnie Kessel pilota, dealer e ambasciatore Ferrari tra i più conosciuti al mondo.

Simone Bertolero presenterà l’evento a bordo di una Fiat 500 Spiaggina rossa come quella del pittore Alassino Mario Berrino, l’artista che nei primi anni cinquanta creò il mitico Muretto insieme al grande scrittore Ernest Hemingway. Ad affiancarlo in questa prima edizione del Concorso d’Eleganza Alassio Classic ci sarà la giornalista Savina Confaloni, uno dei volti più apprezzati e conosciuti del mondo dell’auto.