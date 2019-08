Alassio città dei fuochi con lo Spettacolo Piromusicale di Ferragosto

Ci sono fuochi e fuochi… Alassio in questo campo sperimenta e innova. A Capodanno lo spettacolo è stato all’insegna della tradizionalità, con le coreografie luminescenti a disegnare esplosioni nella notte sullo specchio d’acqua della Baia, ad aprile sono state vere e proprie esplosioni di colore, a sottolineare il legame della Città del Muretto con i colori e soprattutto a stupire il pubblico davvero numerosissimo con i primi fuochi artificiali diurni sul mare. Un evento straordinario che altre rinomate località turistiche non hanno tardato ad emulare.

E a Ferragosto? Quello con i fuochi di mezz’estate è un appuntamento ormai entrato nella tradizione e per l’occasione ecco un’altra proposta ancora: lo Spettacolo Piromusicale. Giovedì 15 agosto alle ore 23 dal pontile Bestoso le coreografie luminose saranno a tempo di musica su quella che diventerà la colonna sonora del Ferragosto alassino.

“I fuochi d’artificio sono ormai una nota caratteristica del calendario annuale di Alassio – spiega Massimo Parodi, presidente del Consiglio Comunale con delega alle Manifestazioni – Per questo abbiamo voluto differenziarli per offrire ogni volta una tipologia di spettacolo diverso, sempre suggestivo e di altissimo livello. Certo non vogliamo deludere le migliaia di persone che ogni volta assiepano la spiaggia e il lungomare per assistere allo spettacolo”.

In caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato a sabato 17 agosto alle ore 23.