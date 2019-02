“Alassio a Teatro” in scena “Tre cuori e una capanna in un’isola dei mari del sud”

Giovedì 28 marzo, alle ore 21 alla Ex Chiesa Anglicana di Alassio, prosegue la rassegna teatrale “Alassio a Teatro” con “Tre cuori e una capanna in un’isola dei mari del sud” di David Corsoni

Con: Maddalena Rizzi, Andrea Murchio, Bruno Governale, Marco Zordan

Regia: Filippo d’Alessio

Produzione: Seven Cults

Commedia esilarante che racconta la storia di tre naufraghi ai vertici dell’eterno triangolo: marito, moglie e amante della moglie.

Sbattuti su un’isola deserta, si ritrovano a “soggiornare” in due capanne.

In questa paradossale situazione con difficoltà si realizzano le diverse strategie dell’adulterio tradizionalmente consacrato.

Per semplificare le cose l’amante decide di raccontare tutto all’amico che per niente sorpreso propone un compromesso: concede alla donna di vivere maritalmente una settimana con l’uno e una settimana con l’altro.

Le conseguenze saranno inevitabilmente curiose: l’amante assume la psicologia del marito e il marito quella dell’amante.

Il naufragio scarica sull’isola un terzo incomodo in un finale dal sapore shakespeariano sospeso tra sogno e realtà.

Biglietto intero € 20 – Biglietto ridotto per studenti € 15

Prevendite e info: Caffè Narducci – Via Milite Ignoto 1 – Alassio – tel 338 91 27 842