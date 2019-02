“Alassio a Teatro” in scena “È l’uomo per me” con Marina Thovez e Mario Zucca

Sabato 2 marzo, alle ore 21 alla Ex Chiesa Anglicana di Alassio, prosegue la rassegna teatrale “Alassio a Teatro” con “È l’uomo per me” con Marina Thovez e Mario Zucca.

di Marina Thovez

con Marina Thovez e Mario Zucca

Regia di Marina Thovez

Produzione Ludus in Fabula

La Thovez e Zucca tornano al comico puro con la commedia “È l’uomo per me”, un affresco spietato ed esilarante sullo Star System.

E’ la Vigilia di Natale e in uno studio televisivo si fa un casting per uno spot.

Arriva un’attrice di serie zeta, dalla carriera disastrosa e pronta a tutto per trovare, in un sol colpo, amore e successo.

Questa improbabile chance è il regista, un pubblicitario, conquistatore a getto continuo di donne belle e poco impegnative, un uomo di adamantino egoismo.

La donna è convinta: è l’uomo per me! Dopo un provino fallimentare, lo seduce, lo ingabbia nel suo appartamento; complice una memorabile nevicata, che, per una notte, paralizza il traffico e la frenesia della metropoli.

Biglietto intero € 20 – Biglietto ridotto per studenti € 15

Prevendite e info: Caffè Narducci – Via Milite Ignoto 1 – Alassio – tel 338 91 27 842