Alassio a teatro con lo spettacolo “Forbici Follia”

Martedì 14 gennaio alle ore 21 all’ex Chiesa Anglicana ad Alassio andrà in scena “Forbici Follia” di Paul Portner nell’allestimento originale americano di Bruce Jordan e Marylin Abrams, con Elia Tedesco, Simone Moretto, Elena Soffiato, Carmelo Cancemi, Matteo Anselmi e Cristina Palermo, per la regia di Gianni Williams e Simone Moretto.

Unico nel panorama teatrale ed entrato più volte nel Guinness dei Primati lo spettacolo miscela i diversi generi che più appassionano gli spettatori: commedia brillante, giallo, dramma, improvvisazione, cabaret, interazione con il pubblico. L’azione si svolge in tempo reale nel salone di parrucchiere Forbici Follia, nel centro della città, in cui si fanno realmente shampoo, permanenti e messe in piega.

Un assassinio viene commesso al piano di sopra. Dopo il tempestivo intervento di un commissario e un agente speciale quattro sospettati, abitanti della città (un parrucchiere, una sciampista, un sedicente antiquario e una cliente dell’alta borghesia) sono costretti a difendersi dall’accusa di omicidio.

Da questo momento per lo svolgimento delle indagini il commissario chiederà l’aiuto degli unici testimoni presenti sula scena del delitto (gli spettatori) allo scopo di trovare la soluzione del caso (a scelta dal pubblico).